В ДНР создали оргкомитет по проведению Года семьи

Вице-премьер республики Лариса Толстыкина отметила, что основной акцент будет сделан на укреплении и защите семейных ценностей

ДОНЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Оргкомитет по проведению Года семьи создан в Донецкой Народной Республике (ДНР). В настоящее время завершается разработка плана мероприятий на год, сообщила ТАСС председатель оргкомитета, вице-премьер республики Лариса Толстыкина.

"Наш президент Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. И сейчас мы завершаем разработку регионального плана мероприятий, которые будем реализовывать в Донецкой Народной Республике на протяжении года. Безусловно, основной акцент будет сделан на укреплении и защите семейных ценностей, на внимании и заботе о семьях. Конечно, здесь понадобится большое межведомственное взаимодействие. Необходимо будет активное вовлечение всей вертикали власти, что поможет сделать поддержку семей более объемной и комплексной", - отметила Толстыкина.

Оргкомитет создан на очередном заседании кабмина для координации работы различных ведомств и органов местного самоуправления, в его состав вошли представители государственных органов республики, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"2024 год объявлен Годом семьи. Наша задача - провести его максимально содержательно, полезно, на высоком организационном уровне. Работы предстоит много, но уверен, что сформированная нами команда с ней справится", - приводятся в сообщении слова председателя правительства ДНР Евгения Солнцева.