На ЗАЭС опровергли сведения о требовании к персоналу перевести деньги на украинские счета

Любое незаконное перечисление средств на иностранные счета может расцениваться как деятельность, направленная против безопасности РФ, отметили в станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Информация о том, что сотрудникам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) необходимо перечислять неиспользованные деньги за командировки и излишки выплаченной зарплаты на счета украинских банков, является ложной. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале станции.

"Распространяемая информация о необходимости перечисления средств на украинские счета является дезинформацией. <…> Любое незаконное перечисление средств на иностранные счета может расцениваться как деятельность, направленная против безопасности РФ и повлечь за собой уголовную ответственность (в соответствии со статьями уголовного кодекса о содействии террористической деятельности и незаконной банковской деятельности). Такие письма - попытка ввести в заблуждение и побудить совершить противоправные действия", - говорится в заявлении.

Письма, о которых идет речь в опровержении, приходили сотрудникам ЗАЭС на электронную почту.