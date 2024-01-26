Демограф заявил, что численность населения Украины никогда не вернется к советскому уровню

Элла Либанова отметила, что стране необходима "мощная иммиграция"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Украину ждет депопуляция, численность населения страны вряд ли вновь достигнет 40 млн, тем более не вернется к уровню 1991 года, когда в республике проживало 52 млн человек. Такой прогноз озвучила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

"Да, на Украине будет депопуляция. Да, нас не будет 40 миллионов. И тем более не будет 52 [миллиона], как было на 1 января 1992 года. Давайте об этом забудем", - цитирует издание "Левый берег" выступление демографа во время панельной дискуссии "2024: сценарии для страны".

Украине, по словам Либановой, необходима "мощная иммиграция". Однако рассчитывать на возвращение всех уехавших украинцев, число которых вместе с трудовыми мигрантами, покинувшими страну до 2022 года, составляет 9 млн человек, не приходится, полагает специалист. "Моя мечта - чтобы вернулась половина. Если вернется половина, это будет отлично", - сказала она.

Демограф пояснила, что после войн на Балканах в свои страны вернулась лишь треть выехавших. Либанова уверена, что европейские государства очень заинтересованы в украинцах как в рабочей силе. "По данным и немецких, и польских исследователей, 70% уехавших женщин имеют высшее образование", - отметила она и подчеркнула, что каждый день военных действий работает на то, чтобы вернулось меньше украинцев. Директор института демографии не прогнозирует повышения уровня рождаемости и после завершения конфликта. "Можем ли мы рассчитывать на бэби-бум после войны? Нет, не можем", - считает она.

Ранее Либанова отмечала, что, если Украина не сможет вернуть всех уехавших женщин, общий коэффициент рождаемости в 2023-2024 годах упадет до 0,71, что станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире. Украина, по словам демографа, окажется в ситуации, когда "рождаемость уже не восстановится".

На днях в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, разрешающий множественное гражданство. По словам председателя комитета Рады по иностранным делам Александра Мережко, появление документа обусловлено серьезным демографическим кризисом, который ожидает Украину, цель законопроекта - предоставить возможность для миллионов выехавших за границу украинцев поддерживать связь со своей родиной.

Сокращение населения Украины

Население Украины неуклонно сокращается с 1990-х годов. По оценкам института демографии, в стране проживают от 28 до 34 млн человек. При этом точные данные о числе выехавших из страны в течение последнего года отсутствуют. Согласно данным, опубликованным 4 июля 2023 года Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, в мире насчитывается 6 331 100 беженцев с Украины. В свою очередь украинский политик, бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в августе 2023 года приводил основанные на официальных данных расчеты, согласно которым на начало прошлого года на подконтрольной Киеву территории проживали 19,4 млн человек, тогда как за пределами Украины де-факто находились 17,9 млн.