На Урале в 2024 году планируют открыть туристическую водную тропу

Ее протяженность превысит 3 тыс. км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Водный трек, который пройдет по рекам и озерам вдоль Уральских гор, планируют создать совместно со Свердловским отделением Русского географического общества (РГО) в 2024 году. Его протяженность в составе эколого-туристического маршрута "Большая уральская тропа" превысит 3 тыс. км, сообщил департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

"Его [водного трека] проектная протяженность составит более 3 тыс. км. Путь пройдет по рекам и озерам вдоль Уральских гор с небольшими пешими переходами. Таким образом, общая длина Большой уральской тропы с учетом всех треков превысит 5,5 тыс. км", - говорится в сообщении.

Отмечено, что создать водный трек намечается в 2024 году совместно со Свердловским отделением РГО.

Эколого-туристический маршрут "Большая уральская тропа" пройдет вплотную к границе с Казахстаном, протяженность составит около 1,8 тыс. км. Большая его часть проляжет через горные вершины на южном и северном Урале. Начинаться трек будет с Пермского края, затем пройдет по территории Свердловской и Челябинской областей и закончится в Башкирии. Маршрут охватит в том числе Жиганские водопады, Конжаковский камень, Павдинский камень, гору Колпаки, скалы Чертово городище, гору Шунут, озеро Аракуль, а также национальные парки "Таганай" и "Зюраткуль".

В 2023 году Большая уральская тропа промаркирована на протяжении 600 км на средства федерального гранта в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Ожидается, что в 2024 году будет полностью завершена маркировка трека.