В Монголии отметили 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады

Исторический час "Подвиг Ленинграда - в памяти навек!" прошел в Русском доме в Улан-Баторе

УЛАН-БАТОР, 26 января. /ТАСС/. Исторический час "Подвиг Ленинграда - в памяти навек!", посвященный 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады, прошел в Русском доме в Улан-Баторе. Как сообщил корреспондент ТАСС, во время мероприятия ученики русскоязычных школ Улан-Батора и аймака (региона) Завхан узнали малоизвестные факты о блокаде.

Мероприятие началось с викторины. За каждый правильный ответ школьники получили в подарок книги. Затем собравшихся приветствовал военный историк, полковник Банзарагчийн Мунхсайхан.

Позже с речью выступил военный атташе РФ в Монголии Павел Петрунин. "На многих зданиях Петербурга до сих пор остались следы от осколков бомб. Нам важно хранить память о трагических событиях Великой Отечественной войны в обществе и передать новым поколениям знания о героических страницах истории", - сказал он.

Красноярский историк Людмила Мезит в свою очередь представила презентацию "От берегов Невы до берегов Енисея". Она рассказала малоизвестные факты об эвакуации ленинградских предприятий, яслей и детдомов в Красноярск, а также показала фотографии событий тех дней. Презентацию особо отметили представители Общества российско-монгольской дружбы и монгольской НПО "Друзья Новороссии".

Далее с видеообращением выступил заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, глава муниципалитета Щеглово Ленинградской области Юрий Паламарчук. "Мы реализуем проект "Побратимы-Победители. Не дадим переписать историю" к предстоящему 85-летию победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе", - пообещал он. Соглашение между СССР, Монгольской Народной Республикой и Японией о ликвидации конфликта на реке Халхин-Гол было подписано 15 сентября 1939 года. Согласно документу, 16 сентября 1939 года боевые действия прекращались, а для установления границ МНР и Маньчжурии создавалась специальная комиссия.

Мероприятие завершилось премьерой российского художественного фильма "Блокадный дневник".