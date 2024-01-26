В Брянске нашли деньги на установку систем оповещения в гимназии, где была стрельба

Стрельба в гимназии в Брянске

В городской администрации отметили, что после получения технических характеристик будет размещен тендер на установку систем

ТАСС, 26 января. Брянские власти изыскали средства на установку систем оповещения и управления эвакуацией в гимназии №5, где в декабре 2023 года произошла стрельба. Системы будут установлены после получения технических характеристик, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Ждем технические характеристики от Росгвардии. Деньги на это выделены", - сказали в пресс-службе.

В городской администрации добавили, что после получения технических характеристик будет размещен тендер на установку систем оповещения и управления эвакуацией.

Ранее сообщалось, что Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел исковое заявление зампрокурора об обеспечении антитеррористической защищенности гимназии №5 и обязал горадминистрацию выделить деньги на установку подобных систем.