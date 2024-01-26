Гладков: посещаемость санатория Белгородской области в Крыму составит 12 тыс. детей в год

По словам губернатора, со стороны жителей региона имеется большой запрос на детский отдых около моря

БЕЛГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Детский санаторий "Бригантина "Белогорье" в Евпатории, переданный властями Крыма Белгородской области, после расширения сможет принимать до 12 тыс. человек в год. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

"Предусмотрено строительство дополнительных четырех жилых блоков на 125 мест каждый, отдельного жилого блока для маломобильных детей с сопровождающими, коммуникационного центра с медицинским блоком и столовой на 300 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, различных мастерских, площади-амфитеатра, смотровой площадки и арт-объектов. В будущем мы планируем принимать порядка 12 тыс. ребят в год", - рассказал Гладков.

Глава региона добавил, что концепция дальнейшего развития санатория обсуждалась в 26 января на прошедшем под его руководством заседании архитектурно-градостроительного совета Белгородской области.

По словам Гладкова, со стороны жителей региона имеется большой запрос на детский отдых около моря, и власти Белгородской области намерены удовлетворить его в том числе за счет строительства новых корпусов на более чем 10 га свободной площади, имеющейся на территории санатория "Бригантина "Белогорье". В настоящее время лагерь может принять за смену 277 детей, после строительства дополнительных корпусов это число вырастет до 800, сообщил он.

"Наша задача - сделать лагерь ярким и долговечным, при этом избежав лишних трат. Мы будем внимательно рассматривать каждую деталь, чтобы добиться максимального качества и комфорта, потому что это касается здоровья и отдыха наших детей. Например, сейчас, на мой взгляд, концепции благоустройства не хватает живой зелени. Совместно с руководством лагеря обязательно доработаем эти моменты. Мы создаем будущее, делая лагерь для наших детей таким, чтобы сюда хотелось возвращаться", - пояснил Гладков.

Санаторий "Бригантина "Белогорье", переданный властями Крыма Белгородской области, расположен в юго-западной части полуострова, в поселке Заозерное, в 8 км от Евпатории и в 70 км от Симферополя. В 2023 году завершился капитальный ремонт комплекса, на необходимые работы из регионального бюджета было направлено 2 млрд рублей. Первая группа детей из Белгородской области отправилась на отдых в "Бригантину "Белогорье" в начале июня 2023 года.