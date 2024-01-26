Народному артисту СССР Михаилу Ульянову отлили памятник в бронзе

Памятник установят в Москве, в Михайловском парке, расположенном между улицами Бахрушина и Татарская

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бронзовый памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову отлит в мастерской художественного литья в городе Переславле-Залесском Ярославской области, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Памятник будет установлен [в Москве] в Михайловском парке, расположенном между улицами Бахрушина и Татарская. На сегодняшний день завершены работы по устройству фундамента монумента. Изготовлены гранитные элементы композиции, в ближайшее время их доставят на площадку", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента строительства.

Отмечается, что скульптурная часть памятника выполнена из бронзы, ее установят на гранитный постамент. Общая высота памятника составит 3,6 м, высота фигуры - 2,2 м. В рамках проекта рядом с памятником будет размещена гранитная скамья.

"В начале февраля бронзовый памятник будет транспортирован в Москву на производственную базу. Сначала в Михайловском парке установят гранитные постамент и скамью, далее специалисты произведут монтаж бронзовой скульптуры", - добавил глава ведомства.

Уточняется, что бронзовая часть монумента состоит из трех элементов: памятника, занавеса и кинопленки. Проектом предполагается выполнение архитектурно-художественной подсветки монумента.

Михаил Ульянов (1927-2007) - выдающийся советский и российский актер, режиссер, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР (1969), лауреат Ленинской премии (1966), Государственной премии СССР (1983), премии президента Российской Федерации (1999) и многих других наград.