Путин потребовал изменить порядок, когда наличие протезов снижает уровень выплат военным

Президент отметил, что в области протезирования еще многое предстоит сделать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками СВО потребовал изменить нынешний порядок, при котором использование бионических протезов снижает уровень страховых выплат потерявшим конечности участникам боевых действий.

"Я с удивлением узнал, что когда человеку дают современные средства реабилитации, какие-то механические протезы, это фактически заменяет реальную руку там или ногу. И снижают в этой связи уровень выплат. Это чушь какая-то, но так прописаны документы, которые не сейчас возникли, они возникли какое-то количество лет назад. Это, конечно, недопустимо. Я уже правительству указал на это. Надеюсь, это будет приведено в соответствие со здравым смыслом", - сказал глава государства.

Президент отметил, что в области протезирования еще многое предстоит сделать. По его словам, должны быть современные средства реабилитации, и над этим тоже предстоит поработать. Путин отметил, что недопустима "монополия" на протезирование, важно, чтобы только одно ведомство предоставляло одну компанию, которая работает в этом направлении.

Путин подчеркнул, что современных средств реабилитации должно быть достаточно. По словам главы государства, фонд "Защитники Отечества" вместе с правительством и Минтрудом должны поработать над этим и представить "в самое ближайшее время" дополнительные предложения.

"Мы будем обязательно совершенствовать и расширять совершенствованные механизмы", - подытожил Путин.