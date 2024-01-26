Путин пообещал студентам помочь со строительством стадиона для вуза в Петербурге

Президент заявил, что обсудит этот вопрос с Минфином

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Федеральные власти помогут в финансировании строительства стадиона для Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ) имени профессора М. А. Бонч-Бруевича. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО.

Один из студентов вуза, участник спецоперации Максим Чуданович сообщил главе государства о том, что у университета сейчас нет собственного стадиона, при этом многие из обучающихся хотели бы иметь свою спортивную базу.

"Это вопрос важный для студентов, которые люди молодые и хотят заниматься спортом. Нормальный стадион закрытый где-то стоит примерно 250 млн [рублей]. <...> Нужно что сделать - нужно, чтобы сам институт Бонч-Бруевича нашел какую-то денежку, которая у них наверняка есть, из внебюджетки - ну, пускай небольшая часть, где-то миллионов 20, 30, 40 они могут найти. Это первое. Второе - надо, чтобы город помог - город поможет немножко. И федеральный бюджет. Как у нас в народе говорят: с миру по нитке - голому рубаха. Я поговорю с Минфином, найдем эти средства. Во всяком случае, это точно можно сделать - и мы это сделаем", - сказал Путин.

Чуданович рассказал президенту о том, что весной 2023 года добровольно поступил на военную службу и был распределен в батальон связи, а до того занимался общественной работой - в том числе как волонтер участвовал в организации сборов гуманитарной помощи и доставки ее в зону боевых действий, тогда же впервые побывал "за ленточкой". Сейчас он учится в магистратуре СПбГУТ.

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича готовит специалистов для отрасли связи и телекоммуникаций. Основан в 1930 году на базе Высших курсов связи. В настоящее время в структуре университета 33 кафедры в составе 6 факультетов, в том числе 8 базовых кафедр от предприятий отрасли, а также военный учебный центр, институты магистратуры и непрерывного образования, НИИ технологий связи, колледж телекоммуникаций и два филиала - колледжи в Архангельске и Смоленске. Ежегодно в СПбГУТ обучаются около 14 тыс. студентов.