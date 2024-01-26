Путин осмотрел медцентр и волейбольную арену Корабелки

В центре президенту представили современное медицинское оборудование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после общения со студентами-участниками специальной военной операции (СВО) осмотрел медцентр и волейбольную арену Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ; неофициально - Корабелка).

Главу государства сопровождал секретарь Совбеза Николай Патрушев, который сам учился в Корабелке и окончил ее в 1974 году. Патрушев рассказал, что новый спорткомплекс также включает в себя 25-метровый бассейн, строится центр единоборств, есть планы создания крытого комплекса для пляжного волейбола.

Президент и секретарь Совбеза зашли на волейбольную арену в разгар тренировки женской команды. Тренирует спорстсменок советская и российская волейболистка, игрок сборной СССР, олимпийская чемпионка Светлана Сафронова. Патрушев предложил остановить тренировку, но Путин не согласился: "Пускай играют". Впрочем, девушки сами заметили почетных гостей, они подошли познакомиться и подарили главе государства мяч. Путин в ответ пожелал спортивных успехов. Также они сделали общее фото.

После этого президент вместе с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой осмотрел современный медицинский центр, адаптированный под потребности моряков. "С одной стороны, это поликлиника для студентов и профессорского состава, плюс к этому - плавсостав и сотрудники верфей Санкт-Петербурга, [это и] население ближайших районов. Кроме того, здесь размещен координационный центр, референс-центр для всей системы морской медицины страны", - рассказала Скворцова.

В центре Путину представили современное медицинское оборудование, в том числе кардиореспираторные мониторы; барокамеру российского производства (с ее помощью проводят тренировки для водолазов); прибор, создающий атмосферу высокогорья; мультимедийный комплекс виртуальной нейрореабилитации; многофункциональный комплекс для профилактики морской болезни.