Путин поручил найти комплексное решение по финансированию развития Петербурга

Президент России распорядился доработать вопрос городским властям вместе со своим помощником Максимом Орешкиным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Необходимо найти комплексное, сбалансированное решение по финансированию дальнейшего развития Санкт-Петербургской агломерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Не могу не согласиться с [министром финансов] Антоном Германовичем [Силуановым] по поводу того, чтобы изучить все источники [финансирования] возможные", - сказал Путин.

Он отметил, что "[губернатор Петербурга] Александр Дмитриевич [Беглов] хитро улыбается". "Он здесь мне дифирамбы пел, думает, что мы сейчас раскошелимся, - продолжил президент, комментируя доклад губернатора. - Мы раскошелимся, действительно, и Федерация помогала и всегда будет помогать Петербургу". При этом он обратил внимание, что Петербург "не получает никаких денег за столичные функции", хоть и зовется Северной столицей.

"Надо, конечно, выходить на комплексные решения. На взвешенные решения, это правда. И надо все-таки стремиться к тому, чтобы они были оптимальными", - указал Путин.

"Давайте попробуем выйти и по источникам [на такие решения], несмотря на хитрости губернатора, чтобы он тоже немножко раскошелился побольше, посмотрим на тех, кто принимает участие в целом как концессионер тоже. Короче, найдем финансовое решение. При этом нужно [действовать] внимательно, не перегружать компании, не относиться к этому легковесно. Но найти решение можно и, мне кажется, нужно. Петербург этого заслуживает", - уточнил президент.

Он поручил городским властям доработать такое решение вместе со своим помощником Максимом Орешкиным. "Только, пожалуйста, не затягивайте, сделайте это как можно быстрее", - добавил Путин.

Президент уточнил у Орешкина, сколько времени понадобится. Помощник ответил, что двух недель будет достаточно. "В течение двух недель сделайте, пожалуйста", - заключил Путин.