Беглов заявил, что все блокадники получили выплаты к 80-летию ее снятия

Выплаты были предназначены для 230 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады получили все блокадники и другие категории граждан, которым они полагались. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании у президента России Владимира Путина по развитию петербургской агломерации.

"Ваше поручение о проведении торжественных мероприятий и выплатах полностью выполнено. Все блокадники деньги получили", - сказал Беглов.

В Смольном ранее сообщили, что выплаты к 80-летию снятия блокады Ленинграда предназначены для 230 тыс. человек, на эти цели из бюджета города выделено около 1,5 млрд рублей. Городской информационно-расчетный центр в автоматизированном режиме произвел единовременные выплаты жителям Санкт-Петербурга.

В соответствии с постановлением городского правительства, по 10 тыс. рублей получили проживающие в Петербурге инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также граждане, проживавшие или родившиеся в Ленинграде в период его блокады - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Выплата в размере 5 тыс. рублей предоставлена вдовам или вдовцам инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Также власти города пообещали выплаты по 10 тыс. рублей гражданам из других субъектов РФ, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда".

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается как День Ленинградской Победы.