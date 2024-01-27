Морское сообщение между Сахалином и материком восстановили после циклона

Паромы находятся в пути на Сахалин, их подход ожидается утром и днем 28 января

ТАСС, 27 января. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), в понедельник прекратившая работу из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе, возобновила работу. Об этом сообщает Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области.

"Паромная переправа Холмск - Ванино возобновила работу. Паромы находятся в пути на Сахалин, их подход ожидается утром и днем 28 января. На линии Корсаков - Курилы к рейсу готовится "Павел Леонов". Отход в Южно-Курильск запланирован в 12 часов 27 января", - говорится в сообщении.

В течение нескольких суток остров Сахалин находился под воздействием циклона, который принес сильный порывистый ветер и обильные снегопады. Спасатели объявили на 27-28 января лавинную опасность на территории шести городских округов.