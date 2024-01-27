Работу общественного транспорта в Южно-Сахалинске планируют восстановить к 29 января

Возобновлено движение трех кольцевых маршрутов

ТАСС, 27 января. Работу общественного транспорта в Южно-Сахалинске полностью восстановят к понедельнику. После циклона уже возобновлено движение трех кольцевых маршрутов, сообщил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в своем Telegram-канале.

"Постепенно восстанавливается работа общественного транспорта. Запустили кольцевые маршруты №20 и №19. Запускаем №7. К вечеру будут готовы еще три больших маршрута. <...> К понедельнику работа общественного транспорта должна быть восстановлена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Губернатор заслушал отчет о выполнении работ по ликвидации последствий циклона. За ночь дорожные службы очистили 21 магистральную улицу, обеспечив проезд по ним в полном объеме. Еще на 35 улицах обеспечен проезд аварийных служб. В течение дня дорожные службы расчистят север города, после чего возобновится движение автобусов в планировочные районы Дальнее и Ново-Александровск.

"Из десяти муниципальных образований пострадавших от циклона, в Поронайске, Смирных и Невельске дворы расчищены полностью. Сегодня приступили к вывозу мусора как в Южно-Сахалинске, так и по другим муниципалитетам, где уже расчищены проезды во дворы. Восстановлена работа аэровокзального комплекса. За ночь он принял 2,4 тыс. человек", - уточнил губернатор, добавив, что в субботу должны вылететь 4,1 тыс. пассажиров и прилететь более 3,6 тыс. человек.

Более 500 человек смогли выехать из Южно-Сахалинска паромом, морское сообщение было восстановлено утром в субботу. В течение дня планируется запустить межмуниципальные маршруты и часть пригородных маршрутов на Томари и Поронайск.

Снежный циклон начал оказывать влияние на Сахалин 23 января утром и стал самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался отрезан от внешнего мира, так как было нарушено авиа- и морское сообщение. Помимо этого, многие автодороги на острове закрыты для движения, местами в населенных пунктах нет электричества. На территории области с 24 января объявлен режим ЧС.