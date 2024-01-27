Пленный рассказал, как Украина снимала силы с границы с Белоруссией для укрепления фронта

Боец украинской теробороны уточнил, что на передний край его отправили на следующий день после прибытия в Константиновку

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Командование украинских войск перебрасывало силы с границы с Белоруссией на артемовское направление для укрепления фронта у Артемовска, рассказал ТАСС взятый в плен штурмовым отрядом спецназа "Ахмат" боец украинской теробороны Анатолий Осадчук.

"Я мобилизованный, до этого все время были на границе с Белоруссией, стояли в Житомирской области. В начале декабря нас привезли в Константиновку. И буквально на следующий день, через один день, нас отправили на "передок", - рассказал военнопленный.

По его словам, по прибытии вечером его подразделение завели в блиндаж, а уже на следующий день они попали в плен.

"Ночь была спокойная, днем начали нас штурмовать, нашего сержанта, старшего, который с нами был, в голову миной убило. Пришли еще трое на помощь, двоих тоже убило, одного я видел, а второго не видел, уже потом сказали, одного сильно ранило. И мы сдались в плен. Тот, который раненый - он по дороге погиб", - отметил военнопленный.

По его словам, у него сложилось впечатление, что мобилизованных используют, чтобы заткнуть ими дыры на фронте.