AP: казненный чистым азотом американец испытал судороги перед смертью

Это продолжалось на протяжении минимум двух минут, сообщает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Казненный в четверг посредством удушения азотом американец Кеннет Юджин Смит перед смертью испытывал судороги на протяжении нескольких минут. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Отмечается, что в 19:58 по местному времени (04:58 мск 26 января) Смит начал биться в судорогах. Это продолжалось на протяжении как минимум двух минут. Затем, поскольку его тело было обездвижено, он смог оторвать от каталки лишь голову, но затем уронил ее обратно. После он сделал несколько глубоких вдохов. В 20:25 (05:25 мск) было объявлено о смерти.

58-летний Смит был признан виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году. Американским властям пришлось прибегнуть к ранее не использовавшемуся способу казни из-за физиологических особенностей осужденного. В ноябре 2022 года Смита попытались казнить с помощью стандартной для США смертельной инъекции, однако у него не смогли найти подходящей вены для того, чтобы ввести иглу.

В Алабаме смертная казнь с помощью чистого азота была разрешена в 2018 году из-за нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций. Такой метод казни также разрешен в Миссисипи и Оклахоме, однако эти два штата пока ни разу его не применяли. Для осуществления казни на человека надевают маску, по которой пускают чистый азот. Несмотря на то что воздух состоит из азота на 78%, при подаче в легкие чистый азот вытесняет жизненно необходимый для человека кислород, в результате чего наступает гипоксия и смерть

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил глубокое сожаление в связи с этой казнью. Он обратил внимание на наличие серьезных опасений, что этот метод может быть приравнен к пытке или бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.