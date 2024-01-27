В парке Мелитополя "Россия - моя история" пройдет фотовыставка о Запорожской области

Экспозицию также покажут в регионах-шефах

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Выставка "Запорожская область глазами понаехавшего" впервые откроется в марте в историческом парке Мелитополя "Россия - моя история". Об этом ТАСС сообщил Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета при Общественной палате России по интеграции новых субъектов РФ, член Общественной палаты России.

"В начале марта в центре "Россия - моя история" планирую открыть свою выставку с таким юмористическим названием "Запорожская область глазами понаехавшего". Это будут мои фотографии разных городов запорожского региона. Три блока: мирная жизнь, к сожалению, разрушения, которые происходят в результате укрофашистского террора, и третье, очень важное направление - это восстановление, в том числе, руками регионов-шефов мирной жизни", - рассказал Малькевич.

После Мелитополя выставку покажут в еще нескольких регионах России, "прежде всего, в регионах-шефах, чтобы люди, живущие там, открыли для себя русское Запорожье", - добавил он.

Кроме того, Координационный совет при Общественной палате России по интеграции новых субъектов РФ совместно со специалистами Азовского государственного педагогического университета разрабатывают проект по обучению студентов креативно рассказывать в медиа о героях СВО, а также о достопримечательностях региона.

"Будем обучать ребят "запаковывать" историческую правду ярко и креативно. Потому что правда на нашей стороне, но у нас нехватка медиагероев. Это крайне важно, потому что я часто в аудиториях задаю вопрос: "Можете ли назвать топ-5 или топ-10 раскрученных медиагероев СВО?". Называли мальчика Алешу белгородского, "Струна", еще буквально пара человек и все. А они должны быть на обложках журналов, газет, в телевизионных студиях. Потому что через человека ты узнаешь о происходящем", - уверен Малькевич.