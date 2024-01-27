Архкомитету Петербурга передали данные о 684 тыс. эвакуированных в блокаду ленинградцев

Сбор и оцифровка документов велись в течение двух лет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Корпорация "Элар" передала Архивному комитету Санкт-Петербурга более 5 тыс. оцифрованных архивных дел с информацией о судьбах более чем 684 тыс. эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"27 января, в День 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на международной выставке "Россия" состоялась официальная передача Архивному комитету Санкт-Петербурга впервые оцифрованных материалов об эвакуированных в регионы жителях блокадного Ленинграда. К началу 2024 года оцифровано более 5 тыc. архивных дел в составе более 180 тыс. листов, собраны документы о судьбе более чем 684 тыс. эвакуированных жителей блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении.

Сбор и оцифровка документов велись в течение двух лет по поручению президента России Владимира Путина, данному в марте 2020 года. В этой работе принимали участие власти субъектов и 144 архива в 44 регионах страны. Отобранные и отсканированные на местах документы специалисты корпорации обработали и свели в единую базу данных.

Собранные материалы доступны на портале "Книга памяти блокадного Ленинграда", где также опубликована информация о жителях и защитниках Ленинграда из открытых источников. Позднее они пополнят базу "Эвакуация".

Аналогичная работа по сбору информации, как отмечает пресс-служба, будет проведена и в архивах бывших республик СССР, также принимавших у себя эвакуированных ленинградцев.

По итогам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и представителями общественных патриотических объединений 18 января 2020 года президент России дал несколько поручений. В их числе главам и губернаторам регионов рекомендовали оказать содействие в предоставлении интернет-порталу "Книга памяти блокадного Ленинграда" содержащейся в архивных документах информации о ленинградцах.