В Германии признали историческую ответственность за блокаду Ленинграда

В МИД страны отметили, что правительство ФРГ организует встречи молодежи с теми, кто пережил блокаду

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Германия полностью признает историческую ответственность за блокаду Ленинграда и выступает за сохранение памяти о преступлениях, совершенных немецкими войсками во время Второй мировой войны. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД ФРГ по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Германия выступает за сохранение памяти об ужасах немецких военных преступлений во время Второй мировой войны и полностью признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные вермахтом в Ленинграде", - отметили в МИД.

В ведомстве указали на то, что в 2019 году Берлин принял решение совершить так называемый гуманитарный жест по отношению к ныне здравствующим жертвам блокады. "В качестве жеста примирения и памяти правительство ФРГ финансирует модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, в которой проходят лечение многие блокадники", - напомнили в МИД. Кроме того, как отмечается в комментарии, правительство ФРГ организует встречи молодежи с теми, кто пережил блокаду. Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Германия "продолжит эти меры", несмотря на конфликт на Украине.

Российская сторона неоднократно указывала на несправедливость подхода Берлина к осуществлению компенсационных выплат выжившим блокадникам Ленинграда. Дело в том, что правительство ФРГ на протяжении многих лет по линии Международной еврейской конференции по материальным претензиям к Германии осуществляет индивидуальные выплаты блокадникам еврейской национальности. РФ обращала внимание на ограниченность подобной позиции и предлагала распространить выплаты на переживших блокаду всех национальностей.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года). Общее количество ее жертв, по последним данным, превышает миллион человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду советской армии удалось лишь 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День ленинградской победы.