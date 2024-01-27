На Кипре вручили награды победителям олимпиады по русскому языку

В конкурсе приняли участие дети российских соотечественников и киприоты, изучающие русский язык

НИКОСИЯ, 27 января. /ТАСС/. Награждение победителей III Всекипрской олимпиады по русскому языку, проходившей под девизом "Патриотизм. Семья. Традиции", состоялось в посольстве РФ в Никосии, передает корреспондент ТАСС.

В олимпиаде приняли участие дети российских соотечественников и юные киприоты, изучающие русский язык. Из 90 участников 17 стали победителями в различных категориях. Еще 10 человек были отмечены как победители в номинациях "артистизм", "за проникновенность", "за передачу патриотических чувств".

Вручая дипломы, посол России Мурат Зязиков отметил теплое отношение киприотов к русскому языку и к России в целом. "Первое, на что я обратил внимание, приехав сюда чуть более года назад, это то, что русская речь слышна повсюду - в аэропорту, в музее и просто на улице. И отрадно видеть, что многие киприоты воспитывают своих детей в традиции любви к русскому языку и русской культуре", - сказал глава диппредставительства. Посол пожелал участникам олимпиады творческих успехов и новых побед. "Хотелось бы, чтобы сегодняшние победители стали юными послами русского языка на Кипре", - добавил Зязиков.

Помимо дипломов призеры получили денежные премии. Среди подарков, которые были вручены победителям в категории "взрослые киприоты, изучающие русский как иностранный", - переведенные на греческий язык первые пять книг издания "Великая Победа" (под редакцией Сергея Нарышкина и Анатолия Торкунова), а членам жюри и педагогам - пятитомник Федора Достоевского.

"Киприоты тепло относятся к России, особенно к ее культуре и русскому языку", - сказал ТАСС глава кипрского отделения Международного движения русофилов Микис Филаниотис, принимавший участие в переводе на греческий язык издания "Великая Победа". "Сегодняшнее мероприятие - а во Всекипрской олимпиаде с каждым годом участвует все большее число жителей острова - показывает, что интерес на Кипре к русскому языку не только не ослабевает, но, наоборот, растет. Уверен, что киприоты не перестанут любить и изучать русский язык, а многие из них связывают свое профессиональное будущее с обучением в России", - добавил он.