Путин: целью нацистов в годы войны были территории и ресурсы СССР, уничтожение населения

Президент России обратил внимание, что из общего числа потерь, которые понес Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Нацисты воевали не с политическим режимом, их целью были территории и ресурсы СССР, уничтожение населения, о чем свидетельствуют документы, подчеркнул президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Он обратил внимание, что из общего числа потерь, которые понес Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители. "И это убедительное доказательство того, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией", - добавил Путин.

"Нет, их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка. Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения", - указал президент РФ.

Он назвал белорусскую Хатынь и брянскую Хацунь, Бабий Яр, Красное, Змиевскую балку и Жестяную горку лишь малой частью тех мест, где вершились расправы.