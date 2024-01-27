Митрополит Евгений оспорил отказ в продлении вида на жительство в Эстонии

По информации ERR, несогласие с причинами отказа направили в департамент полиции и погранохраны

ВИЛЬНЮС, 27 января. /ТАСС/. Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Евгений (Валерий Решетников) направил властям балтийской республики возражения в ответ на решение не продлевать ему временный вид на жительство (ВНЖ). Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на канцелярию митрополита.

По данным ERR, несогласие с причинами отказа было направлено в департамент полиции и погранохраны. С учетом предоставленных возражений митрополит Евгений ходатайствовал о продлении ВНЖ.

18 января гражданин РФ Решетников подал в департамент заявление о продлении истекающего 6 февраля вида на жительство. На это инстанция заявила, что ВНЖ продлен не будет.

Причиной такого решения стали пророссийские публичные высказывания священнослужителя. Представители МВД Эстонии заявили, что неоднократно проводили беседы с митрополитом, просили его воздержаться от таких выступлений. Иерарх к этому якобы не прислушался. Его пребывание в Эстонии признано представляющим угрозу национальной безопасности.