В Петербурге День снятия блокады Ленинграда отметили семейным исполнением фронтовых песен

Все учреждения подготовили свои программы, а жители и гости города ответили на это самым активным участием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Семьи Петербурга в День 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады спели на Дворцовой площади знаменитые фронтовые песни "Катюша" и "Смуглянка".

Все учреждения подготовили свои программы, а жители и гости города ответили на это самым активным участием, передает корреспондент ТАСС.

Воспоминания блокадников

"Для меня это, безусловно, праздник, потому что я блокадный ребенок. Мне столько лет, а я еще с вами разговариваю. Конечно, есть что вспомнить за такое время", - поделилась с корреспондентом ТАСС Татьяна Бахтина.

Отец Татьяны был конструктором на заводе "Русский дизель", он ушел на войну, когда ей было полгода. В действующую армию он не проходил по состоянию здоровья, поэтому пошел в народное ополчение. В августе 1942 года он погиб на Карельском фронте в первом же бою.

"Мы с мамой пережили первую блокадную зиму, жили в маленькой квартире на Крестовском острове. Со слов мамы, я сначала забыла те 10-15 слов, которые научилась говорить до войны, а потом перестала пытаться ходить. Садилась я только тогда, когда мама меня кормила - нальет стакан воды и что-то туда насыплет, до сих пор не знаю что, может быть остатки муки. Нас вывезли в эвакуацию 22 июня 1942 года. После снятия блокады мы вместе вернулись в Ленинград, потом она еще помогла мне вырастить моих детей", - рассказала Татьяна.

О посетителях

На каждой площадке, на которой удалось побывать корреспонденту ТАСС, были люди самых разных возрастов. Например, у входа в Государственный музей обороны и блокады Ленинграда выстроилась очередь, состоящая преимущественно из молодых людей и семей с детьми.

"Мы воспитываем в своих детях патриотический дух. У меня 11 детей, все они должны любить и беречь этот город, знать его историю. Наш дедушка рано ушел из жизни, в блокаду он в 13 лет стоял у станка и работал, поэтому для нас это очень дорогая дата. У нас есть традиция в семье - в этот день в девять вечера мы всегда зажигаем свечку на окне в память о нем", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС посетительница музея Анна Шенк.

© Сергей Рыбаков/ ТАСС

С полудня на Дворцовой площади проходит театрализованная концертная программа "Блокада. Помнить вечно". У Зимнего дворца развернута экспозиция военной ретротехники, работают реконструкторские и интерактивные площадки. Так, показано убранство ленинградской квартиры блокадного периода. Многие посетители, подходя, отмечали, что помнят такие же вещи или предметы в домах их бабушек и дедушек. Также работают полевые кухни и военное фотоателье, где можно сделать ретро-снимок на память. По наблюдению корреспондента ТАСС среди пришедших на площадь немало гостей города, в том числе иностранных.

"Мы приехали группой в 48 человек, в нее вошли представители четырех регионов России - это Москва, а также Московская, Новгородская и Калужская области. В составе этой группы есть несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, потомки московских ополченцев, ветераны военной службы и труда. Сегодня мы были на площади Победы, до этого были в школе №274, где расположен памятник Ленинградской армии народного ополчения, а еще раньше мы побывали на Пулковском рубеже. У нас очень насыщенная программа. Впечатления потрясающие", - рассказал корреспонденту ТАСС президент Фонда сохранения исторической памяти и поддержки патриотических инициатив "Мир ради жизни" Александр Новиков.

На Красной площади Выборга в Ленинградской области в этот день прошла акция "Мужество. Память. Победа", в ходе которой импровизированный громкоговоритель передавал сводки Совинформбюро, а артисты Выборга спели знаковые песни и прочли трогательные стихи. На площадке Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) в этот день глава Минобрнауки России Валерий Фальков выразил благодарность и вручил памятные подарки ученым, которые стали свидетелями жестоких дней фашисткой блокады.