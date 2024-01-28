В Раде не видят необходимости мобилизовать женщин

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев выразил мнение, что стране обладает достаточным ресурсом среди мужчин в возрасте 27-60 лет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Женщины на Украине не будут подпадать под мобилизацию, страна обладает достаточным ресурсом среди мужчин. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"Позиция президента, позиция комитета и позиция в принципе, я думаю, большинства парламентариев состоит в том, что не нужно на сегодняшний день включать женщин в мобилизационный ресурс", - цитирует его "24 канал".

По мнению депутата, Украина обладает достаточным мобилизационным ресурсом среди мужчин в возрасте 27-60 лет. "Я думаю, будет достаточно мужчин для того, чтобы закрыть все потребности, которые есть у Генштаба", - добавил Чернев.

1 октября 2023 года на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Их обязали поступить таким образом до 31 декабря 2026 года, остальные могут сделать это по собственному желанию. Специальность считается подлежащей учету на основании как фактического места работы, так и полученного диплома.

В конце декабря 2023 года депутат Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун высказала мнение, что ситуация в стране может ухудшиться настолько, что потребуется мобилизация женщин. При этом главком ВС Украины Валерий Залужный выступил против призыва женщин на службу. Тем не менее 8 января Министерство обороны Украины сообщило о первой закупке большого количества комплектов женской военной формы.