На севере Хабаровского края в аэропорту построят всесезонную взлетную полосу

Стоимость работ составит 215 млн рублей

ТАСС, 28 января. Строительство всесезонной взлетно-посадочной полосы начинается в аэропорту поселка Чегдомын на севере Хабаровского края, специалисты проводят подготовительные работы. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона Михаила Дегтярева.

"Аэропорт Чегдомына в Верхнебуреинском районе Хабаровского края ждет знаковое обновление. Мы начинаем строить всесезонную взлетно-посадочную полосу. Почти 30 лет жители этой нашей северной территории были лишены возможности весной, летом и осенью пользоваться воздушным сообщением. Сейчас в аэропорту начались подготовительные работы", - говорится в сообщении.

Строители готовят площадку и завозят строительные материалы. Масштабная реконструкция полосы начнется в апреле, когда завершится зимняя полетная программа "Хабаровских авиалиний". Завершить работы по проекту государственно-частного партнерства планируется в ноябре. Их стоимость - 215 млн рублей.

После завершения строительства легкий многоцелевой двухмоторный самолет Л-410 сможет круглогодично летать в Чегдомын - перевозить пассажиров и грузы.

Чегдомын - административный центр Верхнебуреинского района Хабаровского края с населением около 11,9 тыс. человек, он включен в список моногородов России. Градообразующим предприятием является "Ургальуголь" (АО "Сибирская угольная энергетическая компания"), где занято около 40% населения.