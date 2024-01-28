В ЛНР в 2023 году восстановили более 30 отделений МФЦ

До конца 2024 года в республике планируют открыть несколько миниофисов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Регионы, взявшие шефство над городами и районами Луганской Народной Республики, в 2023 году восстановили более 30 отделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг региона. Об этом ТАСС сообщил директор регионального МФЦ Виталий Седых.

"За счет финансирования шефов-регионов в 2023 году было восстановлено 33 офиса МФЦ, а также произведено оснащение согласно правилам брендирования. Ремонтные работы были произведены за счет шефов-регионов и дополнительных дотаций федерального бюджета России", - сказал он.

Седых рассказал, что до конца года в республике откроют несколько миниофисов МФЦ - ТОСП (территориально обособленные подразделения). ТОСПы появятся в городах Зимогорье, Горское и селе Шульгинка. "Также планируем открывать ТОСПы в Северодонецке, Молодогвардейске, Суходольске, Вахрушеве, Петровском и Червонопартизанске. Уже в скором времени откроем отделение в городе Рубежное. На сегодняшний день там уже производится завершающая стадия ремонта здания", - отметил он.

Седых сообщил, что в планах регионального МФЦ за 2024 год расширить отделения, работающие в Стаханове и Брянке.

25 января 2023 года в ЛНР открылись первые девять отделений МФЦ.