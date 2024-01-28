В Геническе запустили вещание пяти федеральных радиостанций

В списке "Русское" и "Дорожное радио"

ГЕНИЧЕСК, 28 января. /ТАСС/. Вещание пяти российских федеральных радиостанций запустили в Геническе Херсонской области, сообщил ТАСС заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций области Михаил Шпир.

"В Геническе запущено пять федеральных радиостанций: "Русское радио" (94,5 FM), "Дорожное радио" (95,1 FM), "Новое радио" (95,5 FM), "Авторадио" (97,5 FM), радио "Звезда" (98,5 FM). Теперь жители Геническа и близлежащих населенных пунктов могут принимать сигнал радиостанций", - сказал собеседник агентства.

О том, что российские радиостанции в 2024 год зазвучат на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, ранее сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.