Российские спортсмены-любители приняли участие в зимнем фестивале Улан-Батора

Большинство из них являются стрелками из национального лука, которые представляли Республику Бурятия

УЛАН-БАТОР, 28 января. /ТАСС/. Спортсмены-любители и туристы из России приняли участие в двухдневном зимнем фестивале Улан-Батора, который прошел на крупнейшем горнолыжном курорте Монголии, передает корреспондент ТАСС.

Этот проект развития зимнего отдыха в Монголии призван продлить туристический сезон и увеличить число посещающих страну туристов с ноября по апрель. В зимнем фестивале Улан-Батора приняли участие более 80 иностранных спортсменов-любителей из Китая и России.

Большинство из них - это стрелки из национального лука, которые представляли Республику Бурятия. Также за два дня фестиваля 27-28 января прошли любительские соревнования по сноуборду и снежному регби. Участники соревнований и зрители смогли покататься на оленях и верблюдах.

Правительство страны объявило 2023, 2024 и 2025 годы "Годами посещения Монголии" для развития туристического сектора, сильнее всего пострадавшего в пандемию коронавируса. Граждане РФ составили большую часть посетивших Монголию в 2023 году туристов, которых по итогам года было более 600 тыс. человек. В 2024 году планируется принять не менее миллиона иностранных туристов, что должно принести казне около $1 млрд.