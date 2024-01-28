Путин поздравил коллектив госархива ВМФ с 300-летием создания ведомства

Президент России отметил огромный вклад сотрудников госархива в сбережение истории флота РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российского государственного архива Военно-морского флота (ВМФ) с 300-летием создания ведомства. Глава государства отметил огромный вклад специалистов в изучение и сбережение истории флота страны.

"Основанный в 1724 году, ваш архив считается одним из старейших в России. Здесь всегда работали преданные своему призванию специалисты, настоящие единомышленники, которые внесли огромный вклад в изучение и сбережение истории нашего Военно-морского флота, многое сделали для сохранения памяти о подвигах русских моряков, о великих флотоводцах, выдающихся мореплавателях, исследователях, кораблестроителях", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что коллектив госархива ВМФ достойно продолжает традиции предшественников. "Вы воплощаете в жизнь интересные, содержательные, научные, просветительские, образовательные проекты, активно участвуете в развитии отечественного архивного дела", - добавил он.

Путин пожелал коллективу здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.