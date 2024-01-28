В Мюнхене акция против экономической политики властей ФРГ собрала около 10 тыс. человек

Организаторы призвали участников приезжать к месту проведения на общественном транспорте и отказаться от грузовиков или тракторов, но в итоге скопилось около 300 машин, включая сельскохозяйственную технику

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Демонстрация против экономической политики правительства ФРГ собрала в Мюнхене, по оценкам полиции, около 10 тыс. человек, организаторы считают, что в акции приняли участие 20 тыс. Об этом сообщило агентство DPA.

К акции призвали объединения фермеров, ремесленников, экспедиторов и госслужащих. Участники держали плакаты следующего содержания: "Светофор" (так в Германии называют правящую коалицию по цветам входящих в нее партий - прим. ТАСС) должен уйти", "Нет зеленой плановой экономике", "Чересчур значит чересчур - новые выборы сейчас" и другие. Демонстрация прошла на лугу Терезы.

Организаторы призвали участников приезжать к месту проведения на общественном транспорте и отказаться от грузовиков или тракторов, однако в итоге на лугу скопилось около 300 машин, включая сельскохозяйственную технику.

Германию с начала года захлестнула волна протестов. С 8 января масштабные акции проводят фермеры, которые недовольны лишением скидок на дизель и отменой некоторых налоговых льгот. Стачки с требованием повышения зарплат организовал также профсоюз машинистов поездов GDL.