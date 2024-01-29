Бельгийские фермеры на 100 тракторах заблокировали четыре главные автострады страны

Федерация молодых фермеров Бельгии заявила, что дороги будут перекрыты до утра 29 января

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Бельгийские фермеры присоединились к массовым протестам французских коллег. Выступая против упадка сельского хозяйства страны, аграрии в воскресенье вечером перекрыли тракторами четыре главные автострады королевства, сообщила Федерация молодых фермеров Бельгии (FjA).

По данным телеканала VRT, в акциях протеста в разных частях страны задействовано более 100 тракторов. Движение остановлено на трассе E19, связывающей Брюссель и Париж на уровне города Ватерлоо, на пересечении автострад Е411 (Брюссель - Люксембург) и Е42 (Монс - Льеж) в районе Намюра, а также частично заблокировано на трассе Е25 (Льеж - Люксембург), свидетельствуют данные бельгийского центра мониторинга дорожного движения "Туринг".

В своем заявлении FjA объявила, что блокирование дорог будет продолжаться до утра 29 января. Федерация призвала бельгийцев поддержать протест аграриев. "Граждане должны понять, что мы действуем также в их интересах. Общество, в котором фермеры находятся в опасности, может представлять опасность для всех и каждого. Мы уже видели это с энергетикой, зависимость от других регионов мира может иметь многочисленные последствия, в том числе в финансовом плане. Нужно вместе бороться, чтобы этого не произошло с сельским хозяйством", - говорится в заявлении ассоциации.

По сообщению газеты Derniere Heure, полиция присутствует в зоне проведения акций протеста, однако никаких действий против фермеров не предпринимает, акции проходят мирно. В воскресенье вечером блокирование даже ключевых автострад страны вызывает неудобства только для небольшого числа водителей. Вопрос в том, завершатся ли протестные акции к началу утреннего часа пик в понедельник, когда блокирование ведущих автотрасс может стать причиной экономического ущерба многим секторам экономики.

Как правило, крупные протесты во Франции практически всегда со временем распространяются на Бельгию, поскольку вся Валлония - южная часть Бельгии - живет во франкоязычном медийном пространстве, а многие проблемы, с которыми сталкиваются французы, в какой-то степени присущи и соседней Бельгии.

Массовые демонстрации аграриев проходят во Франции ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.