На Украине заявили о приближении национальной катастрофы из-за падения рождаемости

В 2023 году в стране родились 364 тыс. детей, что на 48% меньше, чем в 2017 году, сообщил украинский экономист Алексей Кущ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Рождаемость на Украине продолжит падать, что может привести к национальной катастрофе. С таким прогнозом выступил украинский экономист Алексей Кущ.

"С 2017 года рождаемость на Украине сократилась с 364 тыс. детей в год до 187 тыс. в 2023 году. То есть, на 177 тыс. или на 48%", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По словам специалиста, по сравнению с 2021 годом, уровень рождаемости упал на 33%. Он также предположил, что рождаемость на Украине может сократиться до 150 тыс. детей в год. "Кстати, на заре независимости рождаемость превышала 500 тыс. детей ежегодно. То есть, за 33 года независимости мы сократили свою динамику воспроизводства нации в три раза", - сообщил Кущ.

По его мнению, в течение 30 ближайших лет на Украине родятся 4,5 млн человек при условии, если рождаемость не будет дальше снижаться. "В реальности этот показатель составит 2 - 3 млн. Это и есть бездна национальной катастрофы", - констатировал экономист.

В субботу издание "Страна" сообщило со ссылкой на данные министерства юстиции, что рождаемость на Украине неуклонно падает с 2012 года, за последние 7 лет она сократилась почти вдвое.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова констатировала, что страну ждет депопуляция, и она никогда не вернется даже к рубежу 40 млн, тем более не восстановится показатель 1991 года, когда в республике проживали 52 млн человек. Рассчитывать на возвращение всех уехавших украинцев, число которых вместе с трудовыми мигрантами, покинувшими страну до 2022 года, составляет 9 млн, не приходится, полагает специалист. В 2023 году Либанова предупреждала, что, если Украина не сможет вернуть всех уехавших женщин, общий коэффициент рождаемости в 2023-2024 годах упадет до 0,71, что станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире. Украина, по словам демографа, окажется в ситуации, когда "рождаемость уже не восстановится".