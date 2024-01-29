Хабаровский край на благоустройство общественных пространств получит 308 млн рублей

Деньги выделят из федерального бюджета

ХАБАРОВСК, 29 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае получат 308 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство общественных территорий в 2024 году. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"В 2024 году мы преобразим порядка 90 общественных пространств в 49 в городах, селах и поселках. На это предусмотрено 330 млн рублей, из них 308 млн - из федерального бюджета. Поручил ответственным министрам взять все проекты на личный контроль. Работы проводить своевременно, строго по графику. Весна скоро, пора начинать", - написал Дегтярев.

Общественные территории в крае обновляют по проекту "Формирование комфортной городской среды". Какие именно объекты попадут в план проекта решают люди во время соответствующего онлайн-голосования. Губернатор отметил, что он также активно принимает участие в этом процессе.

Он добавил, что за последние пять лет в крае благоустроено 571 общественное пространство. Создаются целые оборудованные городки для отдыха, занятий спортом, прогулок. Как уточнили ТАСС в правительстве региона, на этот год территории запланировано обновить в Николаевске-на-Амуре, в Бикине, Амурске, в поселениях Чегдомын, Тополево, Заветы Ильича. Появятся новые скверы, парки, будет модернизирована набережная.