В Польше признали недопустимым называть концлагерь в Освенциме польским

Шимон Холовня прокомментировал публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в которой просто указывалось, что этот концлагерь находился в Польше

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Историческая правда заключается в том, что лагерь "Аушвиц-Биркенау" был немецким нацистским концентрационным лагерем, созданным на польской территории, занятой немцами в 1939 году. Об этом заявил маршал (спикер) польского Сейма (нижней палаты парламента) Шимон Холовня, комментируя публикацию главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, в которой просто указывалось, что этот концлагерь находился в Польше.

"Лагерь "Аушвиц" был немецким нацистским концентрационным лагерем, созданным на территориях, занятых немцами в 1939 году. Такова единственная правда. Хорошо, что запись Урсулы фон дер Ляйен дождалась исправления", - написал Холовня в Х (ранее Twitter).

Ранее замечание главе ЕК за неточность в публикации сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский. "При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме ("Аушвиц-Биркенау - прим. ТАСС) необходимо указать, что его создали во время немецкой оккупации", - написал Сикорский.

Публикация главы ЕК была сделана 27 января по поводу Международного дня памяти жертв Холокоста. В списке нацистских концлагерей там просто указывалось "лагерь "Аушвиц", Польша" без указания того, что концлагерь был создан на польской территории фашистами. Позже неточность в публикации была устранена.

Нацистский концлагерь "Аушвиц-Биркенау", расположенный неподалеку от Освенцима, был освобожден частями Красной армии 27 января 1945 года. В 1941-1945 годах в лагере были уничтожены около 1,4 млн человек, большинство которых составляли евреи, а также поляки, цыгане и советские военнопленные. В 1947 году на месте бывшего концлагеря был основан мемориальный музей.