Бывший премьер Японии назвал главу МИД "теткой" и похвалил за знание английского

Таро Асо отметил, что внешность Ёко Камикавы ничем не выделяется

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии, экс-премьер Таро Асо в ходе своего выступления в префектуре Фукуока похвалил нынешнюю главу МИД Ёко Камикаву за ее знание английского языка и умением договариваться о встречах без помощи дипломатов, назвав ее при этом теткой и отметив, что ее внешность ничем не выделяется.

"Я бы не сказал, что она такая уж красивая, но она говорит уверенно, хорошо говорит по-английски и договаривается о встречах без помощи дипломатов. Мы смотрим на нее и думаем, вот это тетка дает", - приводит его слова газета Asahi.

При этом Асо ошибся и сказал, что до Камикавы в истории Японии не было женщин на посту главы МИД. Хотя до этого в период с 2001 по 2004 внешнеполитическое ведомство возглавляли Макико Танака и Юрико Кавагути.

70-летняя Ёко Камикава стала главой МИД Японии в сентябре 2023 года. Она окончила Токийский университет, а также получила степень магистра в Гарвардском институте государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди. С 2014 по 2021 год Камикава занимала пост министра юстиции. За это время она подписала указы о приведении в исполнение 16 смертных приговоров. Из них 13 касались казней членов японской террористической секты "Аум синрикё" (запрещена в РФ), среди которых был и ее основатель Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото).

Таро Асо известен своими резкими высказываниями, за которые его часто критикуют. К примеру, в августе прошлого года посетил Тайвань, где заявил, что Япония, США и Тайвань должны быть готовы применить силы сдерживания для сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе. Высказывания Асо и его поездка на Тайвань вызвали тогда острую реакцию Пекина - китайские власти сделали представление японскому правительству, подчеркнув, что слова экс-премьера Японии поощряют милитаризацию региона.