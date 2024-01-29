Глава Минсельхоза Франции пообещал фермерам новые меры поддержки в ближайшие 48 часов

Марк Фено рассказал о планах направиться в Брюссель, чтобы обсудить возможности для упрощения бюрократических процедур в отношении аграриев

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марк Фено пообещал сообщить о новых мерах поддержки фермеров в течение ближайших двух дней.

"Мы продолжаем работать над дальнейшими шагами, которые позволят выйти из кризиса, - сказал Фено в эфире телеканала France 2. - В ближайшие 48 часов появятся новые меры поддержки аграриев".

Он добавил, что на этой неделе направится в Брюссель, чтобы на уровне Евросоюза обсудить возможности для упрощения бюрократических процедур для аграриев. Этот вопрос на следующей неделе также будет обсуждать на европейском уровне президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее представители профсоюзов фермеров пообещали начать блокаду Парижа уже с 14:00 (16:00 мск) понедельника. Кроме того, они намерены блокировать основные автодороги в стране.

Власти заявили, что направят около 15 тыс. полицейских и жандармов по всей стране, чтобы не допустить полного ограничения поставок продовольствия в крупные города Франции.

Усиление меры безопасности в Париже © ТАСС/ Ruptly

Протест аграриев

В интервью газете La Tribune de Dimanche глава крупнейшего аграрного профсоюза FNSEA Арно Руссо заявил, что премьер Франции Габриэль Атталь учел малую долю из 122 требований протестующих, переданных властям. Фермеры ждут ответов на вопросы о том, как быть с импортом дешевого зерна и мяса птицы с Украины, пенсионными проблемами и экологическими директивами ЕС.

Массовые демонстрации проходят во Франции ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

26 января французский премьер объявил о первых мерах поддержки фермеров со стороны правительства. После этого часть протестующих решила сделать паузу в выходные, что привело к сокращению числа баррикад на дорогах страны. Крупные профсоюзы выступили за продолжение акций протеста и пообещали с 29 января перекрыть крупнейшие шоссе в столичном регионе и рынок в Рюнжи под Парижем. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен поручил правоохранительным органам не допустить "блокады Парижа".