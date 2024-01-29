Роспотребнадзор Москвы отсудил в пользу потребителей более 1,5 млрд рублей в 2023 году

Большая часть заключений дана по обращениям, связанным с оказанием услуг

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор столицы в 2023 году помог потребителям получить через суды почти 1,519 млрд рублей за нарушение их прав. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

"В связи с ограничениями на проведение контрольно-надзорных мероприятий управлением Роспотребнадзора по Москве в 2023 году усилена профилактическая работа и деятельность по судебной защите потребителей. Всего за 2023 год судами с участием управления в пользу потребителей присуждены денежные средства в размере 1 млрд 518 млн 787 тыс. рублей, из них компенсация морального вреда составила 44 млн 90 тыс. рублей, что в 4,6 раза превышает показатель прошлого года - 328 млн 115 тыс. рублей с компенсацией морального вреда 38 млн 184 тыс. рублей", - сказала Андреева, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Она отметила, что управлением дано 5 тыс. 421 заключение по делу о нарушении прав потребителей, что в 4,4 раза больше, чем в 2022 году, и подано 2 тыс. 434 иска в суд, что в два раза больше, чем в 2022 году.

"Большая часть заключений дана по обращениям, связанным с оказанием услуг - 81,6%, остальная часть заключений - по делам, связанным с нарушением прав потребителей в сфере розничной торговли. Что касается исков, то более 53% составляют иски по обращениям граждан на нарушения в сфере розничной торговли, прежде всего дистанционной", - добавила глава столичного управления Роспотребнадзора.

Как уточнили в пресс-службе управления, причинами разрешения споров в суде в сфере розничной торговли послужили отказы продавцов выполнить законные требования потребителей о возврате денежных средств за товары как надлежащего, так и ненадлежащего качества в установленные законодательством сроки. "Доля исков в сфере оказания услуг составила более 46%, чаще всего судебные разбирательства были связаны с оказанием туристских услуг (247 исков), образовательных и медицинских услуг (соответственно 137 и 128 исков), а также культурно-развлекательные и юридические услуги", - заключили в ведомстве.