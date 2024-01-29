Более половины опрошенных россиян не верят, что високосный год приносит неприятности

При этом почти две трети респондентов предположили, что 2024 год станет для России весьма удачным или просто хорошим

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Более половины россиян (60%) не верят, что в високосный год люди чаще сталкиваются с разного рода неприятностями. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"В то, что високосный год действительно приносит несчастья, верит только каждый третий из числа знающих об этом суеверии (34%). Более чем у половины опрошенных в этой группе данное поверье не вызывает никакого доверия (61%)", - говорится в результатах исследования.

Так, 7 из 10 опрошенных слышали о примете, что в високосный год люди чаще сталкиваются с разного рода неприятностями. При упоминании високосного года 27% россиянам, как и прежде, чаще приходят на ум негативные характеристики; в единичных случаях дается объяснение подобных оценок: повышенная смертность, проблемы и природные катаклизмы, поджидающие человечество в високосный год. При этом треть сограждан не знают никаких примет, связанных с високосным годом (36%, 2020 год - 41%), еще 13% затруднились с ответом (2020 год - 24%).

Несмотря на "лишний" календарный день в году, респонденты смотрят в будущее с оптимизмом - ранее почти две трети сограждан предположили, что 2024 год станет для России весьма удачным или просто хорошим (63%, плюс 18 п.п. за год).

Кроме того, в результате индекс ожиданий от будущего года в масштабах страны обновил пятилетний рекорд и составил 30 пунктов из возможных 100 (2018 год - 3 пункта, 2019 год - 10 пунктов, 2020 год - 0 пунктов, 2021 год - 13 пунктов, 2022 год - 6 пунктов).

Об опросе

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 21 января 2024 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.