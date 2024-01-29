Глава Кисловодска поручил убрать цитату Барышникова со стены из хореографической школы

Евгений Моисеев отметил, что для цитирования нужно было "вместе с нами встать на защиту родной страны"

ПЯТИГОРСК, 29 января. /ТАСС/. Глава Кисловодска Евгений Моисеев распорядился убрать цитату Михаила Барышникова со стены из новой хореографической школы.

"Получаю много откликов в сети после размещения репортажей о завершении строительства новой хореографической школы. По поводу автора этой цитаты. Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего ее, наших парней-героев, нашего Президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведём за своё будущее, будущее наших детей и всей нашей страны. <…> Поэтому уже дал команду и цитата будет заменена на слова одного их наших гениев, настоящего патриота родной земли", - написал Моисеев в Telegram-канале.

Согласно фотографии, размещенной у мэра в Telegram-канале, цитата гласит: "Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных, я стараюсь танцевать лучше самого себя".

"А лицу, из-за которого весь сыр-бор, чтобы его слова цитировались у нас, нужно бы вместе с нами встать на защиту нашей родной страны, как один, вместе с нашим президентом", - добавил Моисеев.