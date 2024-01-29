В школах Калужской области из-за ОРВИ 27 классов перевели на дистант

Среди населения региона показатель заболеваемости превышает пороговое значение на 21,5%

ТАСС, 29 января. Учащиеся 27 классов школ в Калужской области перешли на дистанционное обучение на фоне показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ на 21,5% выше уровня порогового значения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"В связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями девять классов в четырех общеобразовательных учреждениях Калуги и три класса в лицее Обнинска переведены на дистанционное обучение. На дистанционное обучение также переведены частично общеобразовательные учреждения в районах области: в Хвастовичском, Козельском и Кировском районах по одному классу в одной школе, в Боровском районе шесть классов, в Людиновском районе два класса, в Бабынинском районе четыре класса в двух школах", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, за неделю в регионе зарегистрировали свыше 9,5 тыс. случаев ОРВИ и 50 случаев сезонного гриппа, относительно предшествующих семи дней темп прироста заболеваемости составил 22,6%. В целом среди населения Калужской области показатель заболеваемости выше порогового значения на 21,5%. Среди взрослых эпидпорог превышен на 33,5%.