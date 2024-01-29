В горах Карачаево-Черкесии объявили лавинную опасность

Предупреждение будет действовать с 30 января по 1 февраля

ЧЕРКЕССК, 29 января. /ТАСС/. Сход лавин возможен в горах Карачаево-Черкесии (КЧР) в ближайшие трое суток, сообщило региональное управление МЧС.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 30 января по 1 февраля в горах КЧР лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением объектов инфраструктуры, строений, линий связи и электропередачи, затруднением в работе транспорта, перекрытием автомобильных дорог и мостов.