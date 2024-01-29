Около 16 тыс. человек стали участниками мероприятия "Зачетный парк" в Подмосковье

Мероприятие провели 25 января

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Областное мероприятие "Зачетный парк" прошло в парках Московской области в День студента. Участниками стали около 16 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Областное мероприятие "Зачетный парк" прошло 25 января, в День студента, более чем в 50 парках культуры и отдыха Московской области. В этот день праздник посетили порядка 16 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что для гостей подмосковных парков в рамках мероприятия провели программы по профориентации, семинары с экспертами из разных сфер, концерты и дискотеки, развлекательные и музыкальные конкурсы. Посетители смогли принять участие в творческих встречах, фотосессиях с ростовыми куклами, мастер-классах по керлингу, интеллектуально-развлекательной игре "Калейдоскоп профессий". Помимо этого, можно было принять участие в акциях и стать зрителями театральных постановок.