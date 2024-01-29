В ДНР намерены увеличить сумму выплат на детей в многодетных семьях

Зампред регионального правительства Лариса Толстыкина отметила, что на стадии согласования находится вопрос введения регионального материнского капитала

ДОНЕЦК, 29 января. /ТАСС/. Правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) будет инициировать увеличение суммы выплат на детей в многодетных семьях, сообщила ТАСС заместитель председателя регионального правительства Лариса Толстыкина.

"В республике у нас есть региональная мера поддержки многодетных семей. На каждого ребенка у нас положена сумма в размере 2 400 рублей. Мы будем предлагать увеличивать эту сумму. Это будет конкретная помощь семье, это одна из мер поддержки", - сказала зампред.

Она уточнила, что на стадии согласования находится и вопрос введения в ДНР также регионального материнского капитала.

22 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в стране Годом семьи.