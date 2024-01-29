Первый студент из Вьетнама прошел стажировку в НИУ "МЭИ" в рамках соглашения о консорциуме

Выпускником стал Та Минь Дык, который в 2023 году получил диплом бакалавра НИУ "МЭИ" по направлению информационной безопасности и принял решение продолжить обучение в университете

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "МЭИ" (НИУ "МЭИ") провел первую стажировку в рамках российско-вьетнамского консорциума технических университетов. Об этом сообщила пресс-служба университета.

"В НИУ "МЭИ" состоялось торжественное вручение сертификата об успешном завершении программы стажировки в рамках российско-вьетнамского консорциума технических университетов. Выпускником стал обучающийся из Вьетнама Та Минь Дык, который в 2023 году получил диплом бакалавра НИУ "МЭИ" по направлению информационной безопасности и принял решение продолжить обучение в университете для углубленного изучения темы своей выпускной квалификационной работы", - говорится в сообщении.

Обучение проводилось на кафедре безопасности и информационных технологий НИУ "МЭИ".

По словам ректора НИУ "МЭИ" Николая Рогалева, вьетнамский студент в течение пяти месяцев изучал новейшие технологии, реализуемые специалистами НИУ "МЭИ", принимал участие в научных исследованиях и проектах, посещал практические занятия, знакомился с работой подразделений, специализирующихся на информационной безопасности.

"Программы стажировок для иностранных специалистов являются уникальной возможностью для ознакомления с передовыми технологиями и инновациями в отрасли, а также обмена опытом с экспертами НИУ "МЭИ", - сказал Рогалев, его цитирует пресс-служба университета.

Сообщается, что в марте 2024 года вторым выпускником российско-вьетнамского консорциума технических университетов станет еще один учащийся из Вьетнама, который завершил программу аспирантуры НИУ "МЭИ" по направлению промышленной теплоэнергетики.

О российско-вьетнамском консорциуме

Деятельность российско-вьетнамского консорциума технических университетов предполагает обучение вьетнамских кандидатов на различных уровнях подготовки: кратковременные программы стажировок, программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в рамках квот правительства России на обучение иностранных граждан.

Соглашение о создании консорциума, в который вошли НИУ "МЭИ", Московский авиационный институт и Ханойский университет науки и технологий, было подписано в декабре 2023 года на заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Как отмечает пресс-служба НИУ "МЭИ", стажировки в формате пилотного проекта начались в университете еще до подписания официального соглашения о создании консорциума. Была утверждена дорожная карта, дающая возможность участия в программах стажировок будущего консорциума, что позволило ускорить их проведение для учащихся из Вьетнама и выдать первый сертификат уже в январе 2024 года.