В Абхазии на базе госуниверситета появится школа МГИМО

Председатель Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии Астанда Патарая сообщила, что "реализация столь значимого и своевременного проекта будет весьма актуальна для абхазской молодежи"

СУХУМ, 29 января. /ТАСС/. Школа МГИМО появится в этом году на базе Абхазского государственного университета (АГУ), где на системной основе будут выступать профессора МГИМО, известные ученые и политологи, сообщает Медиацентр МИД.

"В этом году будет запущена Школа МГИМО на базе АГУ, где на системной основе будут выступать представители профессорско-преподавательского состава МГИМО, известные ученые и политологи. Они раскроют актуальные аспекты международных отношений, глобальной экономики, истоки и возможные последствия современных конфликтов, важную роль технологического и экономического суверенитета в современном мире", - сказала председатель Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии Астанда Патарая.

По ее словам, это стало возможным благодаря договоренностям Министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинбы и ректора МГИМО Анатолия Торкунова, тесному взаимодействию МИД республики и АГУ.

Патарая выразила уверенность, что "реализация столь значимого и своевременного проекта будет весьма актуальна для абхазской молодежи".