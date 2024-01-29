В Южно-Сахалинске к концу недели намерены завершить работу по расчистке дорог и дворов

По словам губернатора Валерия Лимаренко, работу общественного транспорта практически восстановили

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Основную работу по расчистке дорог, тротуаров и дворов в Южно-Сахалинске завершат к концу недели, сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"До конца недели в Южно-Сахалинске и пострадавших от стихии районах завершат основную работу по расчистке дорог, тротуаров и дворов от снега. Проезды к мусорным площадкам полностью освободят к пятнице [2 февраля]. Сегодня практически полностью возобновлена работа общественного транспорта. Паромная переправа, аэропорт и железная дорога работают в штатном режиме", - написал он.

Лимаренко отметил, что автомобильное движение открыли на всех региональных и федеральных трассах. В течение суток заработают все маршруты в областном центре, а также в районах.

По его словам, в Южно-Сахалинске в планировочных районах и сельских поселениях большую часть дорог расчистят к 31 января. "В районах, где ситуация посложнее, таких, как Владимировка, работы продлятся чуть дольше - до пятницы", - написал он.

С 23 по 27 января на Сахалине бушевал снежный циклон, который стал самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров был отрезан от внешнего мира, так как нарушилось авиа- и морское сообщение. Многие автодороги на острове закрыли для движения, не ходили поезда и пассажирские автобусы, местами в населенных пунктах не было электричества, часть школьников перевели на дистанционное обучение, не работали предприятия, так как люди были освобождены от работы, а в Южно-Сахалинске не ходил городской транспорт.