В районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за паводковой ситуации

Есть вероятность размыва дамб и подтопления населенных пунктов

КРАСНОДАР, 29 января. /ТАСС/. Власти Крымского района Краснодарского края ввели режим повышенной готовности в связи с увеличением сброса воды из водохранилища и прогнозируемыми дождями. Об этом глава района Сергей Лесь сообщил в Telegram-канале.

"В Крымском районе введен режим повышенной готовности. Это связано с увеличением сброса воды из Краснодарского водохранилища в русло реки Кубань. Также прогнозируются сильные дожди и обильное таяние снега", - говорится в сообщении.

Уточняется, что есть вероятность размыва дамб, подтопления населенных пунктов.