В Москве запустили автобус с добрыми историями сотрудников центров "Мои Документы"

Автобус будет курсировать до 29 февраля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Центры госуслуг и департамент транспорта Москвы запустили "Добрый маршрут", на который вышел брендированный автобус "Мои Документы" с добрыми историями сотрудников центров. Он будет курсировать по одному из центральных городских маршрутов, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Совместно с Дептрансом мы запустили акцию "Добрый маршрут". В течение месяца с 29 января по 29 февраля в Москве будет курсировать специальный брендированный автобус "Мои Документы". Помимо яркого оформления в фирменной стилистике МФЦ, на него нанесен QR-код, перейдя по которому можно прочитать добрые истории сотрудников центров госуслуг. Это примеры отзывчивого и заботливого отношения специалистов офисов к посетителям. Надеемся, что такая акция еще раз напомнит о важности взаимопомощи и поддержки друг друга и зарядит москвичей положительными эмоциями", - сказала Ракова.

По ее словам, ознакомиться с добрыми историями можно и онлайн - на официальном сайте центров госуслуг. Сотрудники офисов "Мои Документы" работают по самым высоким стандартам оказания государственных услуг. С 2017 года успешно функционирует проект "Искренний сервис". Он предполагает выход за стандартные рамки работы и индивидуальный подход к каждому заявителю. Тем самым был сделан очередной большой шаг в сторону развития клиентоориентированного сервиса в столице.

Летом 2023 года в столице стартовал проект "Делай добрые дела" центров госуслуг и Московского транспорта. Узнать реальные истории помощи сотрудников офисов "Мои Документы" и Московского метрополитена можно было на улицах столицы, в метро и наземном транспорте, а также в центрах госуслуг.