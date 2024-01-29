В Северной Осетии число закрытых на карантин детсадов и школ удвоилось

В регионе закрыли 68 учреждений образования

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 января. /ТАСС/. В Северной Осетии закрыли на карантин 68 детских садов и школ, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам аппаратного совещания. Неделей ранее было закрыто в два раза меньше учреждений.

"Как отметила министр образования и науки Элла Алибекова, на субботу 68 образовательных учреждений республики были закрыты на карантин", - говорится в сообщении.

Также, по данным Министерства здравоохранения Северной Осетии, 25 детей находятся на лечении с диагнозом "корь", 11 из них поступили в больницу за выходные. Еще 12 взрослых пациентов проходят лечение в Правобережной ЦРБ.

Глава республики Сергей Меняйло нацелил профильные ведомства продолжать анализ эпидситуации в образовательных учреждениях, чтобы не допустить всплеска заболеваемости.